Moretto su Nkunku: "Voleva restare al Milan, ma il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti. In estate..."

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Nkunku e Fullkrug:

NKUNKU: "Nkunku poteva andare via in questo mercato invernale, ma alla fine è rimasto. Il francese è stato trattato molto dal Fenerbahçe e anche altri club italiani hanno chiesto informazioni, ma come vi abbiamo sempre detto Nkunku voleva restare al Milan. Si giocherà le sue carte, ma è chiaro che il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti, soprattutto con l'entourage dell'attaccante. Anche se non è mai stato ufficialmente messo sul mercato, Nkunku di fatto era stato messo sul mercato. Vedremo cosa succederà poi in estate, il Milan tornerà ad ascoltare offerte e Nkunku poi deciderà che strada prendere, magari anche lontano dal Milan".

FULLKRUG: "Fullkrug è arrivato in sordina, ma era un attaccante che serviva come il pane al Milan. E' arrivato in prestito gratuito, il Milan pagherà solo 1,3 milioni di euro di stipendio. Se dovesse restare, l'ingaggio sarà più alto. La cifra fissata per il riscatto è di 5 milioni di euro. Vista l'età e le sue condizioni, è da capire se il Milan lo riscatterà. Dipenderà ovviamente dal rendimento in campo e da quello che potrà dare il tedesco allo spogliatoio rossonero".