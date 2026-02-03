Mateta, Nkunku, Fullkrug, Leao e Vlahovic: le ultime di Matteo Moretto sul mercato del Milan

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

MATETA: "Mateta è stato uno dei giocatori di cui si è parlato di più in questo mercato. Prima lo ha cercato la Juventus, poi è arrivato il Milan che va detto che lo stava trattando da tempo perchè ricordiamo che nell'estate 2025 era nella lista del Diavolo. Il francese è sempre piaciuto ai dirigenti rossoneri, convinti che con le sue caratteristiche avrebbe potuto fare la differenza. Il Milan ha iniziato a trattarlo ad inizio gennaio con dei contatti diretto con il suo entourage, poi è uscito allo scoperto verso la fine del mercato invernale. Il Milan ha trovato prima l'accordo con il giocatore che ha detto subito sì al Diavolo e poi ha trovato l'intesa con il Crystal Palace. Il giocatore ha spinto per andare subito al Milan. I rossoneri lo volevano bloccare per giugno, ma la forte volontà di Mateta ha spinto il Milan a provare a prenderlo subito. Il club di via Aldo Rossi ha trovato un accordo con il Palace per l'inverno per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro, mentre per l'estate la cifra sarebbe stata di 30 milioni fissi. Il Milan non arriva alle firme di Mateta perchè, dopo la prima parte di visite mediche, vede che c'è un problema alla ginocchia: un ginocchio è più fragile dell'altro e avrebbe potuto creare problemi in un futuro non troppo lontano. Mi hanno detto che Mateta non poteva allenarsi regolarmente ogni giorni e avrebbe faticato a giocare più di una partita alla settimana. Dopo la seconda parte di visite, il Milan decide di bloccare tutto a poche ore dalla chiusura del mercato. Aggiungo anche che la Juventus sapeva di questi problemi fisici di Mateta".

NKUNKU: "Nkunku poteva andare via in questo mercato invernale, ma alla fine è rimasto. Il francese è stato trattato molto dal Fenerbahçe e anche altri club italiani hanno chiesto informazioni, ma come vi abbiamo sempre detto Nkunku voleva restare al Milan. Si giocherà le sue carte, ma è chiaro che il trattamento che ha ricevuto ha fatto scricchiolare i rapporti tra le parti, soprattutto con l'entourage dell'attaccante. Anche se non è mai stato ufficialmente messo sul mercato, Nkunku di fatto era stato messo sul mercato. Vedremo cosa succederà poi in estate, il Milan tornerà ad ascoltare offerte e Nkunku poi deciderà che strada prendere, magari anche lontano dal Milan".

FULLKRUG: "Fullkrug è arrivato in sordina, ma era un attaccante che serviva come il pane al Milan. E' arrivato in prestito gratuito, il Milan pagherà solo 1,3 milioni di euro di stipendio. Se dovesse restare, l'ingaggio sarà più alto. La cifra fissata per il riscatto è di 5 milioni di euro. Vista l'età e le sue condizioni, è da capire se il Milan lo riscatterà. Dipenderà ovviamente dal rendimento in campo e da quello che potrà dare il tedesco allo spogliatoio rossonero".

KOSTIC: "Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L'attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro. Occhio perchè il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell'estate".

LEAO: "Leao ha il contratto in scadenza nel 2028. La parti stanno già trattando e c'è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese".

VLAHOVIC: "Il nome di Vlahovic è stato spesso accostato al Milan. Il giocatore piace tanto ad Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c'è una trattativa avanzata per Vlahovic al Milan. C'è un gradimento, ma si tratta di un'operazione, tra stipendio e commissioni, piuttosto costosa".