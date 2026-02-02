ufficiale Diego Sia ceduto al Mirandés a titolo temporaneo

Nell'ultimo giorno di calciomercato Diego Sia saluta il Milan, anche se solo in maniera temporanea: il giovane attaccante di Milan Futuro, classe 2006, è stato ceduto in prestito al Club Deportivo Mirandés, formazione che milita nel seconda divisione spagnola. Un'occasione per il centravanti di giocare con regolarità in un contesto più stimolante della Serie D.

La nota ufficiale del Milan, pubblicata sul sito del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Diego Sia al Club Deportivo Mirandés. Il Club augura a Diego le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Il comunicato del Mirandés: "CD Mirandés e l’AC Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito di Diego Sia fino al termine della stagione. Diego Sia (Milano, 2006) è un giocatore che può agire in tutte le posizioni dell’attacco, cercando profondità e creando superiorità. Cresciuto nel settore giovanile del pluripremiato AC Milan, Diego arriva nel nostro club con l’obiettivo di continuare a crescere come calciatore e di fare esperienza nel calcio professionistico. Il giovane milanese ha inoltre maturato esperienza a livello internazionale con l’Italia, disputando partite nelle categorie giovanili".