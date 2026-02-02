Sky - Saltato Mateta al Milan: non ha superato le visite mediche
>Secondo quanto riferito da Sky Sport con l'inviato allo Sheraton, l'affare Milan-Mateta è saltato perchè il francese non avrebbe superato le visite mediche
ULTIM'ORA MERCATO#Milan, è saltato il trasferimento di #Mateta: l'attaccante non ha superato le visite mediche #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato— skysport (@SkySport) February 2, 2026
