Sky - Saltato Mateta al Milan: non ha superato le visite mediche

Sky - Saltato Mateta al Milan: non ha superato le visite mediche MilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 15:22Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

>Secondo quanto riferito da Sky Sport con l'inviato allo Sheraton, l'affare Milan-Mateta è saltato perchè il francese non avrebbe superato le visite mediche 