Moretto racconta l'affare Mateta: "Il Milan ha iniziato a trattarlo ad inizio gennaio. Poi..."

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'affare saltato per l'arrivo al Milan di Jean-Philippe Mateta: "Mateta è stato uno dei giocatori di cui si è parlato di più in questo mercato. Prima lo ha cercato la Juventus, poi è arrivato il Milan che va detto che lo stava trattando da tempo perchè ricordiamo che nell'estate 2025 era nella lista del Diavolo. Il francese è sempre piaciuto ai dirigenti rossoneri, convinti che con le sue caratteristiche avrebbe potuto fare la differenza. Il Milan ha iniziato a trattarlo ad inizio gennaio con dei contatti diretto con il suo entourage, poi è uscito allo scoperto verso la fine del mercato invernale. Il Milan ha trovato prima l'accordo con il giocatore che ha detto subito sì al Diavolo e poi ha trovato l'intesa con il Crystal Palace. Il giocatore ha spinto per andare subito al Milan. I rossoneri lo volevano bloccare per giugno, ma la forte volontà di Mateta ha spinto il Milan a provare a prenderlo subito. Il club di via Aldo Rossi ha trovato un accordo con il Palace per l'inverno per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro, mentre per l'estate la cifra sarebbe stata di 30 milioni fissi.

Il Milan non arriva alle firme di Mateta perchè, dopo la prima parte di visite mediche, vede che c'è un problema alle ginocchia: un ginocchio è più fragile dell'altro e avrebbe potuto creare problemi in un futuro non troppo lontano. Mi hanno detto che Mateta non poteva allenarsi regolarmente ogni giorni e avrebbe faticato a giocare più di una partita alla settimana. Dopo la seconda parte di visite, il Milan decide di bloccare tutto a poche ore dalla chiusura del mercato. Aggiungo anche che la Juventus sapeva di questi problemi fisici di Mateta".