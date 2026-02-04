Fabrizio Romano: "Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo questa settimana"

Riporta Fabrizio Romano su X: "Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo questa settimana. Costo fisso di 19,5 milioni di euro, 5,3 milioni di euro di bonus e contratto fino a giugno 2031.Il costo sarà ripartito tra il Milan e il Real Madrid (che detiene il 50% dei diritti di rivendita)".

In estate lo spagnolo, che non ha partecipato alla tournée rossonera perché spedito ad allenarsi col Milan Futuro in Serie D, negli ultimi giorni di mercato è stato ceduto al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto. L'esterno anche in Inghilterra, così come era successo in Italia, sta facendo vedere grandi guizzi del suo talento. Peccato per il carattere... Ma quest'anno Allegri è stato categorico sul rispetto delle regole e dei compagni. Jimenez sarà presto a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Bournemouth.