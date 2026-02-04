Il Milan non molla Kostic del Partizan, Moretto: "I rossoneri proveranno a bloccarlo per l'estate"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così di Kostic, del rinnovo di Leao e delle voci di mercato su Vlahovic:

KOSTIC: "Il Milan ha provato fino alla fine a provare a prendere Kostic dal Partizan Belgrado. L'attaccante sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro. Occhio perchè il Milan, nelle prossime settimane, potrebbe provare a bloccare Kostic in vista dell'estate".

LEAO: "Leao ha il contratto in scadenza nel 2028. La parti stanno già trattando e c'è la volontà di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Vedremo poi se in estate arriveranno offerte per il portoghese".

VLAHOVIC: "Il nome di Vlahovic è stato spesso accostato al Milan. Il giocatore piace tanto ad Allegri e anche alla dirigenza, ma al momento non c'è una trattativa avanzata per Vlahovic al Milan. C'è un gradimento, ma si tratta di un'operazione, tra stipendio e commissioni, piuttosto costosa".