Colombo al Genoa: quando scatta l'obbligo di riscatto? Manca solo la salvezza del Grifone

A fine luglio 2025 il Milan aveva annunciato così il trasferimento di Lorenzo Colombo al Genoa: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo al Genoa CFC". Ma quali sono queste condizioni? Due sono state già raggiunte, mentre per la terza bisognerà aspettare fine campionato (o poco prima).

Come riferisce stamattina Tuttosport, i 10 milioni di euro del riscatto che erano stati fissati in estate finiranno nelle casse del Diavolo non appena sarà aritmetica la salvezza del Grifone, obiettivo decisamente alla portata della squadra di De Rossi. Le altre due condizioni sono state invece gà soddisfatte: almeno cinque gol segnati e almeno 22 presenze collezionate.