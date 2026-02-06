Milan, ben impostato anche il rinnovo di Tomori: la situazione

"Ben impostato e in dirittura d’arrivo pure il prolungamento di Fikayo Tomori, cercato negli ultimi mesi da Tottenham e Aston Villa": lo scrive stamattina Tuttosport in merito alla trattativa tra il Milan e il difensore inglese per il prolungamento del contratto di quest'ultimo che scade nel 2027. Le pretendenti non mancano, ma in realtà sono tutte opzione che il giocatore non ha mai preso in considerazione che da tempo ha espresso il desiderio di restare a lungo a Milano.

Oltre che per Tomori, il Milan sta trattando in queste settimane anche il rinnovo di Davide Bartesaghi, per il quale è pronto un nuovo contratto fino al 2031 e ingaggio triplicato (al momento guadagna 600 mila euro a stagione), Ruben Loftus-Cheek, cercato a gennaio da Lazio, Aston Villa e Besiktas, e Strahinja Pavlovic, per il quale si profila il prolungamento fino al 2031.