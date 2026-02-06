Rinnovo Bartesaghi: pronto un contratto fino al 2031 e ingaggio triplicato
MilanNews.it
Dopo Mike Maignan, il Milan è ora al lavoro per definire altri rinnovi tra cui anche quello di Davide Bartesaghi, diventato ormai il titolare della fascia sinistra rossonera. Come riporta stamattina Tuttosport, per il prodotto del settore giovanile milanista è pronto il prolungamento fino al 2031 con ingaggio che verrà triplicato rispetto ai 600 mila euro che percepisce attualmente.
L'intenzione del Milan di blindare il giovane esterno mancino nasce dal fatto che negli ultimi mesi alcuni club stranieri, in particolare della Premier League (l'Arsenal su tutti), hanno messo gli occhi su di lui. Con il rinnovo, il Diavolo punta ad allontanare tutte le pretendenti per Bartesaghi.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Futuro Modric, serve del tempo. Serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione”
Le più lette
1 Moretto: "Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni"
2 Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com