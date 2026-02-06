Rinnovo Bartesaghi: pronto un contratto fino al 2031 e ingaggio triplicato

di Enrico Ferrazzi

Dopo Mike Maignan, il Milan è ora al lavoro per definire altri rinnovi tra cui anche quello di Davide Bartesaghi, diventato ormai il titolare della fascia sinistra rossonera. Come riporta stamattina Tuttosport, per il prodotto del settore giovanile milanista è pronto il prolungamento fino al 2031 con ingaggio che verrà triplicato rispetto ai 600 mila euro che percepisce attualmente. 

L'intenzione del Milan di blindare il giovane esterno mancino nasce dal fatto che negli ultimi mesi alcuni club stranieri, in particolare della Premier League (l'Arsenal su tutti), hanno messo gli occhi su di lui. Con il rinnovo, il Diavolo punta ad allontanare tutte le pretendenti per Bartesaghi.