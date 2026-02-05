Moretto: "Futuro Modric, serve del tempo. Serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione”

Luka Modric la scorsa estate è passato al Milan a parametro zero dal Real Madrid, firmando un contratto da un anno con opzione. Il croato è stato inondato d'amore dal mondo rossonero dal giorno zero e lui ha ricambiato il tutto con la sua infinita classe in campo. Ma quale sarà il suo futuro? Ne parla Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

“Luka Modric ha un contratto in scadenza a giugno. C’è un’opzione di rinnovo, un più uno, che però è nelle mani del calciatore. Luka Modric deciderà intorno ad aprile-maggio, con l’andare della stagione. Si vuole concentrare sul presente, vuole ottenere più vittorie possibili col Milan e poi decidere con calma del suo futuro. Vuole arrivare al massimo al Mondiale e poi decidere quale sarà il suo futuro. Serve del tempo, serve capire cosa vorrà veramente il ragazzo verso la fine della stagione”.