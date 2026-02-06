Bologna, sta per scattare l'obbligo di riscatto di Pobega: ecco cosa manca
Tommaso Pobega è ad un passo dal diventare ufficialmente un giocatore di proprietà del Bologna: come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, al prossimo punto che farà la squadra di Italiano scatterà l'obbligo di riscatto del giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile milanista. Nelle casse rossonere finiranno 7 milioni di euro.
Lo scorso 22 luglio il Milan aveva annunciato il passaggio di Pobega al Bologna con questo comunicato: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC. Il Club ringrazia Tommaso per la professionalità e l'impegno dimostrati dal suo ingresso nel Settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
