Gazzetta: "L'uomo del Diavolo. Leader e goleador: ora Rabiot è l'anima del Milan da corsa"
La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "L'uomo del Diavolo. Leader e goleador: ora Rabiot è l'anima del Milan da corsa". La Rosea esalta il francese che è diventato un elemento imprescindibile della squadra di Max Allegri che non rinuncia mai a lui. Martedì a Bologna l'ex Marsiglia ha forNito l'ennesima grande prestazione e ha segnato la sua terza stagionale.
Dopo Bologna-Milan 0-3, Opta ha riportato queste due statistiche su Adrien Rabiot, autore del terzo gol rossonero al Dall'Ara:
- Dallo scorso dicembre, Adrien Rabiot è il centrocampista che ha partecipato a più gol in Serie A: sette, quattro reti e tre assist per il francese.
- Solo Lautaro Martinez (otto) ha partecipato a più gol in trasferta di Adrien Rabiot in questa Serie A: sette (come Christian Pulisic e Nico Paz), quattro reti e tre assist per il francese.
