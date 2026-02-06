Milan, settimana prossima il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto per Jimenez

Oggi alle 09:09Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Nei prossimi giorni, molto probabilmente settimana prossima, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto in proprio favore per acquistare a titolo definitivo il terzino classe 2005 Alex Jimenez, terzino attualmente in prestito al club inglese. La cifra fissata la scorsa estate è di 20 milioni, che si aggiungeranno ai due che il Diavolo ha gà incassato ad agosto per il prestito oneroso. 

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge poi un dettaglio importante: non tutti questi 20 milioni finiranno nelle casse del club di via Aldo Rossi perchè la metà andranno al Real Madrid che, quando ha ceduto lo spagnolo al Milan, si è assicurato il 50% sulla futura rivendita.