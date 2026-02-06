QS: "Innesti e vivaio. Derby nel futuro tra Milan e Inter"

"Innesti e vivaio. Derby nel futuro tra Milan e Inter": titola così stamattina il Quotidiano Sportivo che spiega che i due club milanesi stanno cercando di tirare fuori nuovi talenti dal settore giovanile e nell'ultimo mercato invernale hanno fatto diversi colpi in prospettiva. Il Diavolo, per esempio, ha chiuso questi acquisti: in difesa sono arrivati il 2008 El Hadj Malick Cissè e il 2007 Magnus Dalpiaz, a centrocampo il 2009 Aaron Babaj, il 2005 Jacopo Sardo e il 2008 Yahya Idrissi-Regragui, mentre per rinforzare l'attacco è stato preso Alphadjo Cissè (2006).

Intervistato da Repubblica nei giorni scorsi, Alphadjo Cissè, che fino al termine della stagione resterà in prestito al Catanzaro, ha raccontato le sue emozione dopo aver firmato per il Milan: "Sono felice, ho firmato per uno dei club più grandi del mondo. È stato tutto veloce, dovevo andare al PSV, era fatta. Poi però è arrivato il Milan, non ho avuto dubbi. Anche perché mi hanno permesso di restare altri sei mesi al Catanzaro. In estate farò il ritiro con loro e poi si vedrà".