Verso Milan-Inter, Gazzetta: "Non c'è la data, ma il derby è già esaurito"

Oggi alle 09:39
di Enrico Ferrazzi

"Non c'è la data, ma il derby è già esaurito": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport parlando di Milan-Inter, gara in programma nel week-end del 7-8 marzo. Al momento non è stata ancora decisa con certezza la data e l'ora in cui si giocherà la stracittadina milanese che potrebbe dire molto della corsa scudetto tra le due squadre, ma al momento sul sito ufficiale del Diavolo non ci sono più biglietti in vendita.

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

1. Inter 55 
2. Milan 50
3. Napoli 46 
4. Juventus 45 
5. Roma 43 
6. Como 41 
7. Atalanta 36 
8. Lazio 32 
9. Udinese 32 
10. Bologna 30 
11. Sassuolo 29 
12. Cagliari 28 
13. Torino 26 
14. Cremonese 23 
15. Parma 23 
16. Genoa 23 
17. Lecce 18 
18. Fiorentina 17 
19.Pisa 14 
20. Hellas Verona 14