Tuttosport: "Milan, dai riscatti in arrivo 60 milioni. Tesoro Champions"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan, dai riscatti in arrivo 60 milioni. Tesoro Champions". Il quotidiano spiega che il Diavolo potrebbe incassare circa 60 milioni dai riscatti di alcuni giocatori che sono attualmente in prestito: settimina prossima, per esempio, il Bournemouth dovrebbe esercitare il diritto di riscatto per Alex Jimenez. La cifra fissata è di 20 milioni, di cui metà però andrà al Real Madrid che ha il 50% sulla rivendita.

Al prossimo punto del Bologna scatterà invece il riscatto da parte del club emiliano di Tommaso Pobega, che porterà altri 7 milioni nelle casse milaniste. Bisognerà invece aspettare la fine del campionato per vedere se scatterà l'obbligo di riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa: due condizioni sono state già raggiunte (almeno 5 gol segnati e almeno 22 presenze collezionato), ora manca solo la salvezza del Grifone. Infine, attenzione alle mosse del Fulham che a fine stagione potrebbe decidere di prendere a titolo definitivo Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano che sta facendo bene in Inghilterra. Se così fosse, il Milan incasserà ben 30 milioni.