Camarda operato alla spalla: resterà fuori circa tre mesi

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Nella giornata di ieri, Francesco Camarda, attaccante ceduto in estate dal Milan al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, è stato operato a Milano alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoide. Il giocatore, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrà restare fuori circa tre mesi e rientrerà per il finale di campionato della squadra di Eusebio Di Francesco. 

Questo il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano".  