Camarda operato alla spalla: resterà fuori circa tre mesi
Nella giornata di ieri, Francesco Camarda, attaccante ceduto in estate dal Milan al Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, è stato operato a Milano alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoide. Il giocatore, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, dovrà restare fuori circa tre mesi e rientrerà per il finale di campionato della squadra di Eusebio Di Francesco.
Questo il comunicato del Lecce: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. L’intervento è stato eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan