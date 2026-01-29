QS: "Il Milan ci prova: Dragusin o Aké colpo low cost"

"Il Milan ci prova: Dragusin o Aké colpo low cost": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo che spiega che in questi ultimi giorni di mercato invernale il Diavolo si farà trovare pronto se dovesse spuntare qualche interessante occasione per rinforzare la difesa. I nomi che vengono accostati maggiormente ai rossoneri in questo momento sono quelli di Nathan Aké del Manchester City e di Radu Dragusin del Tottenham.

Intanto ieri Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce (diritto di riscatto e controriscatto), è stato operato alla spalla. Nelle scorse settimane, si era vociferato di un possibile rientro anticipato a Milanello visto che dovrà restare fuori tre mesi, ma il giocatore resterà in Puglia fino al termine di questa stagione.