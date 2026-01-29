Mercato Milan, CorSport: "Staffetta in difesa. Dragusin per 5 mesi, poi Gila a giugno"

"Staffetta in difesa. Dragusin per 5 mesi, poi Gila a giugno": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che riferisce che i rossoneri stanno provando a prendere Radu Dragusin dal Tottenham in questi ultimi giorni di mercato invernale. Da capire però se gli inglesi apriranno al prestito secco o al massimo con diritto di riscatto che propone il Diavolo o se continueranno a chiedere l'obbligo.

Ma i dirigenti milanisti sono già al lavoro anche per l'estate e hanno già avviato i contatti con la Lazio per Mario Gila, difensore spagnolo che ha il contratto in scadenza nel 2027. Si tratta di un affare da 20 milioni di euro, anche se non va dimenticato che metà di questa cifra non finirebbe nelle casse del club biancoceleste, ma in quelle del Real Madrid che quando nel 2022 ha ceduto Gila alla Lazio si è assicurato il 50% sulla futura rivendita.