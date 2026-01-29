Milan, attese novità sul fronte societario: le ultime sull'uscita di Elliott e l'arrivo di Manulife Comvest

Oltre che sul fronte mercato e rinnovo Maignan, che dovrebbe essere ufficializzato durante questo weekend, in casa rossonera sono attese novità in questi giorni anche sul fronte societario. Lo riferisce stamattina Tuttosport che scrive in merito a questo: "Ma anche dal punto di vista societario sono attese novità: probabilmente domani, venerdì 30 gennaio, arriveranno notizie importanti in merito alla surroga del creditore, con l’uscita di scena di Elliott e l’arrivo di Manulife Comvest come nuovo partner economico di RedBird.

Tre giorni fa c’è stato un Cda dove è stato espresso il gradimento al nuovo socio del fondo di Gerry Cardinale. Ma non sono attesi ribaltoni nelle cariche di vertice del club. Invece è quasi certo che i due consiglieri in quota Elliott, Gordon Singer e Mitchell, saranno cooptati e sostituiti da manager che non per forza saranno emanazione diretta di Manulife Comvest all’interno del consiglio d’amministrazione milanista. Il tutto avverrà, in ogni caso, nel corso delle prossime settimane/mesi".