Ora si sa quando si giocherà Milan-Como: c'è la data

Oggi alle 07:10
di Antonello Gioia

Con l'Inter che disputerà l'andata dei playoff di Champions League in casa il 24 o il 25 febbraio, Milan-Como, match della 24esima giornata di Serie A rinviato per la contemporanea inaugurazione a San Siro dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, si disputerà il 17 o il 18 febbraio.