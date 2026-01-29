Terminata l’ultima super giornata di Champions: com’era andata lo scorso anno?

Questa sera è andata in scena l'ottava e ultima giornata della fase campionato di Champions League. Nella di strano direte voi, se non che, come accade dall'anno scorso vista la nuova formula, tutte le 36 squadre hanno giocato in contemporanea, dando vita di fatto a 18 partite giocate simultaneamente. Montagne russe di emozioni che spesso regalano gioie e dolori, anche a fasi alterne, a milioni di tifosi sparsi in tutta Europa. Prima abbiamo visto risultati (CLICCA QUI) e la classifica (CLICCA QUI) di questa ultima giornata, ma l'anno scorso com'era andata ?

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025

Come ricorderete tutti, l'ultima giornata fu amarissima per il Milan di Conceicao che a causa dell'inaspettata sconfitta contro la Dinamo Zagabria, si ritrovò a dover giocare i play-off contro il Feyenoord che gli costarono poi l'eliminazione dalla competizione. Ma vediamo la classifica dopo 8 giornate della scorsa Champions:

RISULTATI 8° GIORNATA

Inter - Monaco 3-0

Young Boys - Stella Rossa 0-1

Stoccarda - Psg 1-4

Sporting Lisbona - Bologna 1-1

Sturm Graz - Lipisa 1-0

PSV - Liverpool 3-2

Manchester City- Club Brugge 3-1

Lille - Feyenoord 6-1

Juventus - Benfica 0-2

Aston Villa - Celtic 4-2

Girona - Arsenal 1-2

Salisburgo - Atletico Madrid 1-4

Bayern Monaco - Batislava 3-1

Dinamo Zagabria - Milan 2-1

Brest - Real Madrid 0-3

Borussia Dortmund - Shaktar 3-1

Bayer Leverkusen - Sparta Praga 2-0

Barcellona - Atalanta 2-2

Liverpool 21 (d.r. +12)2. Barcellona 19 (d.r. +15)3. Arsenal 19 (d.r. +13)4. Inter 19 (d.r. +10)5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)7. Lille 16 (d.r. +7)8. Aston Villa 16 (d.r. +7)

9. Atalanta 15 (d.r. +14)

10. Dortmund 15 (d.r. +10)

11. Real Madrid 15 (d.r. +8)

12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)

13. Milan 15 (d.r. +3)

14. PSV 14 (d.r. +4)

15. PSG 13 (d.r. +5)

16. Benfica 13 (d.r. +4)

17. Monaco 13 (d.r. 0)

18. Brest 13 (d.r. -1)

19. Feyenoord 13 (d.r. -3)

20. Juventus 12 (d.r. +2)

21. Celtic 12 (d.r. -1)

22. Manchester City 11 (d.r. +4)

23. Sporting CP 11 (d.r. +1)

24. Club Brugge 11 (d.r. -4)

25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)

26. Stoccarda 10 (d.r. -4)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)

28. Bologna 6 (d.r. -5)

29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)

30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)

31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)

32. Lipsia 3 (d.r. -7)

33. Girona 3 (d.r. -8)

34. Salisburgo3 (d.r. -22)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)

36. Young Boys 0 (d.r. -21)