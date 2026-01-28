Champions League, la classifica finale: Juve, Inter, Atalanta ai play-off, Napoli eliminato
Si è conclusa la fase campionato della Champions League 2025/2026. In seguito ai risultati delle 18 partite giocatesi poco fa, questa è la classifica finale. Ricordiamo che le squadre posizionatesi dal 1° all'8° posto sono direttamente qualificate agli ottavi di finale, mentre le squadre che si sono piazzate dalla 9° alla 24° posizione giocheranno i play-off, dai quali usciranno le 8 squadre che completeranno il tabellone finale.
LA CLASSIFICA FINALE
1. Arsenal 24 pt. (+19)
2. Bayern Monaco 21 pt. (+14)
3. Liverpool 18 pt. (+12)
4. Tottenham 17 pt.(+10)
5. Barcellona 16 pt. (+8)
6. Chelsea 16 pt. (+7)
7. Sporting Lisbona 16 pt. (+6)
8. Manchester City 16 pt. (+6)
9. Real Madrid 15 pt. (+9)
10. Inter 15 pt. (+8)
11. PSG 14 pt. (+10)
12. Newcastle 14 pt. (+10)
13. Juventus 13 pt. (+4)
14. Atletico Madrid 13 pt. (+2)
15. Atalanta 13 pt. (0)
16. Bayer Leverkusen 12 pt. (-1)
17. Borussia Dortmund 11 pt. (+2)
18. Olympiacos 11 pt. (-4)
19. Club Brugge 10 pt. (-2)
20. Galatasaray 10 pt. (-2)
21. Monaco 10 pt. (-6)
22. Qarabag 10 pt. (-8)
23. Bodo Glimt 9 pt. (-1)
24. Benfica 9 pt. (-2)
25. Marsiglia 9 pt. (-3)
26. Pafos 9 pt. (-3)
27. Union SG 9 pt. (-9)
28. PSV 8 pt. (0)
29. Atletico Bilbao 8 pt. (-5)
30. Napoli 8 pt. (-6)
31. Copenaghen 8 pt. (-9)
32. Ajax 6 pt. (-13)
33. Francoforte 4 pt. (-11)
34. Slavia Praga 3 pt. (-14)
35. Villareal 1 pt. (-13)
36. kairat 1 pt. (-15)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan