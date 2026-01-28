Alla scoperta di Cissé, il talento su cui il Milan ha bruciato il Barcellona

vedi letture

Un nuovo gigante per il Milan? Sì ma con calma. El Hadj Malick Cissé è vicinissimo a diventare rossonero, e sarà probabilmente aggregato fin da subito al Milan Futuro di mister Massimo Oddo. Un’operazione lungimirante e rapida, che ha visto il Milan anticipare club come Barcellona e Lipsia. Il giovane talento senegalese potrebbe risultare utile alla causa di Oddo, e chissà, un domani anche di mister Allegri.

CARATTERISTICHE E POSIZIONE

Difensore centrale alto quasi 1.90, Cissè è attualmente un giocatore della Be Sport Academy, ma come detto il suo destino è in Europa, sponda Milan. Il giovane centrale è reduce da un 2025 in cui si è imposto nella Coppa d’Africa U17 e nel Mondiale U17 disputato in Qatar, competizioni che hanno definitivamente acceso i riflettori sul suo nome. Forte tecnicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un’interessante intensità in velocità, è uno dei prospetti più interessanti del calcio africano. Per il Milan, un acquisto del genere potrebbe aprire gli orizzonti verso uno scouting non solo prettamente europeo, ma anche africano per l'appunto.

L’INTERESSE DEL BARÇA, POI IL MILAN

Si. Proprio il Barcellona insieme al Lipsia era stato uno dei principali concorrenti dei rossoneri per il suo cartellino, anche in Inghilterra club come Burnley e Ipswich Town lo avevano già valutato attraverso specifici provini, poi andati a vuoto.

Inoltre, in Catalogna Cissè aveva trascorso due settimane di allenamenti e visite alle strutture insieme al compagno di nazionale U17 MouhamedDabo, con test tecnici e contenuti social diffusi a fine 2024 che avevano confermato l’interesse blaugrana. Il blitz del Milan e l’orgoglio del progetto rossonero hanno avuto la meglio. Oddo potrà contare così su un talento ancora tutto da svezzare e crescere, ma le sensazioni restano molto positive.