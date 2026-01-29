Calciomercato invernale low budget: ecco una lista di 50 giocatori svincolati
Manca sempre meno alla fine del calciomercato invernale che terminerà ufficialemete lunedi 2 febbraio alle 20:00. Solamente 5 giorni dunque a disposizione delle società per provare a piazzare gli ultimi colpi in uscita e soprattutto in entrata. Di seguito, una lista dei 50 giocatori che appartengono alla squadra degli svincolati. Questo l'elenco:
PORTIERI
Andrea Consigli (38 anni, Italia)
Vicente Guaita (39 anni, Spagna)
Vito Mannone (37, Italia)
Luigi Sepe (34, Italia)
Salvatore Sirigu (39, Italia)
DIFENSORI
Daniel Amartey (31, Ghana)
Jordan Amavi (31, Francia)
Serge Aurier (33, Costa d'Avorio)
Juan Bernat (32, Spagna)
Michele Camporese (33, Italia)
Jason Denayer (30, Belgio)
Mattia De Sciglio (33, Italia)
Ismaily (36, Brasile)
Rick Karsdorp (30, Olanda)
Mauricio Lemos (30, Uruguay)
Philipp Max (32, Germania)
Angelo Ogbonna (37, Italia)
Junior Sambia (29, Francia)
Renzo Saravia (32, Argentina)
Kurt Zouma (31, Francia)
CENTROCAMPISTI
Dele Alli (29, Inghilterra)
Tiemoué Bakayoko (31, Francia)
Giacomo Bonaventura (36, Italia)
Fernando (33, Brasile)
Darko Lazovic (35, Serbia)
Jesse Lingard (33, Inghilterra)
José Mauri (29, Italia)
Fredrik Midtsjø (32, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (32, Inghilterra)
Aaron Ramsey (35, Galles)
Marko Rog (30, Croazia)
James Rodriguez (34, Colombia)
Roberto Soriano (34, Italia)
Nicolae Stanciu (32, Romania)
Valerio Verre (32, Italia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (32, Spagna)
Michail Antonio (35, Giamaica)
Jaime Baez (30, Uruguay)
Assan Ceesay (31, Gambia)
Gerard Deulofeu (31, Spagna)
Javairo Dilrosun (27, Olanda)
Manolo Gabbiadini (34, Italia)
Ryan Kent (29, Inghilterra)
Peter Olayinka (30, Nigeria)
Divock Origi (30, Belgio)
George Puscas (29, Romania)
Robin Quaison (32, Svezia)
Fedor Smolov (35, Russia)
Raheem Sterling (31, Inghilterra)
Giacomo Vrioni (27, Albania)
