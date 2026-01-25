La notizia peggiore: Furlani 2028. Cardinale, le parole e i fatti... Partita importantissima

vedi letture

La notizia data in anteprima da Alessandro Giudice giovedì sul Corriere dello Sport, Giorgio Furlani riconfermato ad del Milan fino al 2028, ha scosso la stragrande maggioranza del popolo rossonero. Gli spifferi precedenti andavano in un'altra direzione e con essi anche le speranze dei tifosi rossoneri. Con l'uscita di scena del fondo Elliott (prevista nelle prossime settimane) ci si aspettava anche la fine del rapporto con l'amministratore delegato. E invece ecco la doccia gelata, in un inverno già freddo: Furlani amministratore delegato del Milan per un altro triennio (salvo chiusura anticipata del rapporto).

Allora non cambierà nulla? È la domanda ormai ricorrente, la cui risposta inquieta. Raramente, o forse mai, abbiamo vissuto un dirigente così inviso ai tifosi rossoneri. Inadeguato dal punto di vista di competenza sportiva, comunicazione ed empatia. Ma i bilanci con lui sorridono e questo evidentemente fa la differenza.

È stato strano anche il blitz milanese di Gerry Cardinale, così come la spiegazione del significato del suo arrivo. "La presenza conferma una vicinanza costante al Club": peccato che mancava da un anno e mezzo. Di costante c'era l'assenza. "Il Milan è un progetto prioritario all'interno dell'ecosistema RedBird": e ci mancherebbe altro, è il proprietario. "La sua visione strategica ha accelerato la crescita del Club": ricordiamo che il Milan è arrivato ottavo nell'ultimo anno. "Costanti investimenti nella squadra (al centro del progetto)": peccato che si ignorino i costanti ricavi dalle cessioni, superiori agli investimenti, e che proprio nel mese di gennaio di investimenti manco l'ombra...

Che il Milan, secondo in classifica e con le necessità evidente di un difensore, stia al momento a guardare il mercato senza guizzi, è incredibile e parla più di mille comunicati. Senza guizzi perché è un mercato senza soldi, alla faccia dei "costanti investimenti nella squadra". A questo proposito, la Roma che il Milan affronterà stasera ha fatto sì veri investimenti per rinforzare squadra e progetto, con un fatturato che non è nemmeno paragonabile a quello di via Aldo Rossi.

Andiamo sul campo. La partita all'Olimpico sarà fondamentale per non perdere distanze dall'Inter e mantenere un buon livello di tranquillità anche in chiave Champions League. In caso di successo i giallorossi di Gasperini scivolerebbero a meno 7 in classifica. Ma parliamo di una squadra in fiducia, con la miglior difesa del campionato e che, appunto, è rinvigorita dal calciomercato.