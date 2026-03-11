Capello: "Derby vinto dalla squadra che ha meritato di più. Max ha blindato il secondo posto"

vedi letture

L'onda lunga della vittoria del Milan nel Derby contro l'Inter è una molla che l'universo rossonero si godrà almeno fino al prossimo weekend: i tifosi nel vero senso del termine, la squadra con Allegri lavorando con concentrazione a Milanello per preparare il prossimo impegno importantissimo all'Olimpico contro la Lazio. A parlare della vittoria del Diavolo contro i cugini anche l'ex allenatore Fabio Capello che è intervenuto nel corso di Sky Sport 24, con le parole raccolte dal Corriere dello Sport.

Le parole di Fabio Capello sul Milan: "È stato un bel derby, vinto dalla squadra che ha meritato di più. Mi metto nei panni di Allegri e questa vittoria non è stata importante tanto per accorciare sull’Inter in un discorso scudetto, quanto per staccare su Napoli, Roma, Como e Juventus nella corsa Champions. Di fatto hanno blindato il secondo posto e questo è l'aspetto più importante per Max. Cosa avrà detto alla squadra? Te lo dico io: 'Abbiamo quasi raggiunto il primo obiettivo, che era quello di prendersi la Champions, però ora divertiamoci e proviamo a dare fastidio all’Inter'".