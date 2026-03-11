BordoCam Derby, Lautaro nervoso provoca Fullkrug. Tomori evita che la situazione degeneri

vedi letture

Domenica sera il Milan ha vinto il secondo derby stagionale grazie ad un gran gol di Pervis Estupinan. Prestazione molto positiva della squadra di Allegri, che ha sicuramente meritato di portare a casa i tre punti in una partita che potrebbe aver riaperto il campionato. Come di consueto DAZN regala ai tifosi retroscena e dietro le quinte con il consueto appuntamento con Bordocam.

SIAMO NEL RECUPERO, MANCANO 5 MINUTI: LE PROTESTE FOLLI DELL'INTER

Al minuto 94.23 l’episodio che ha scatenato più proteste: palla sul braccio di Ricci in area e Doveri non fischia. L’arbitro poi spiega a Pio: “È attaccata”. Palla in mano a Maignan, Allegri prende palla da terra, la fa passare sopra la testa e se ne va negli spogliatoi. Nel frattempo Leao balla in panchina, molleggiato, in attesa del fischio finale. Che arriva qualche secondo dopo. I rossoneri festeggiano, tutta l’Inter va da Doveri a protestare. L’arbitro: “Non venite, tre secondi e vi caccio fuori. Uno, due, ti mando via. Andate via tutti”. Poi un gesto di stizza di Lautaro che rischia di far degenerare tutto. Fullkrug gli passa davanti e il capitano dell’Inter lo spinge via, il tutto davanti a Doveri. È bravissimo Tomori a portare via il tedesco prima che si vada oltre. Nel frattempo Doveri continua a dire agli interisti: “Andate via, andate via!”.