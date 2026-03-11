Il Milan di Allegri può rimontare l'Inter? La risposta di Bierhoff, che ci riuscì nel '99
Il Milan di Allegri può rimontare l'Inter? Ecco il pensiero alla Gazzetta dello Sport di Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, che è stato uno dei protagonisti della rimonta scudetto del suo Diavolo allenato da Alberto Zaccheroni nella stagione 1998-1999: "Secondo me non serve fare tabelle e ha ragione Allegri che continua a parlare di obiettivo Champions da raggiungere. Prima il Milan deve tornare nell’Europa che conta, poi pensare al resto. È un modo giusto per tenere la squadra concentrata su un traguardo a breve termine. .
Se credo alla rimonta bis del Milan? Sì. Nel derby ho visto una squadra motivata, che ha fiducia e ha disputato un ottimo primo tempo. Forse nella ripresa si è abbassata un po’ troppo, ma ha resistito. E’ un segnale chiaro che, nonostante di fronte ci fosse l’Inter, là dietro c’è organizzazione e voglia di soffrire. Qual è il pericolo maggiore per il Diavolo? L’ansia di dover recuperare. Quando sei dietro e non puoi fallire, può capitare di aver un pizzico di tensione in più. Mi sembra però che l’esperienza non manchi né ad Allegri né al gruppo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan