Cassano: "L’Inter vincerà il campionato, ne sono convinto. Non si è riaperto niente"

Antonio Cassano, nel suo solito intervento a "Viva El Futbol", commenta così il Derby della Madonnina vinto dal Milan domenica sera.

“Il centrocampo del Milan ha asfaltato il centrocampo dell’Inter. Modric, Rabiot e Fofana hanno fatto una partita stupenda. Modric ha gestito i tempi come lui ha voluto. Però il campionato, lo ha detto il New York Times, sembrava da slow motion. Uno spettacolo indegno, uno schifo di partite. Ma la delusione più grande non è stato il Milan, perché dal Milan me lo aspetto. Ha fatto su 28 partite, 25 fatte di merda… Domenica il Milan ha stra meritato di vincere, per atteggiamento, anche per più coraggio. Voleva vincere la partita e provare a riaprire il campionato, che per me non è riaperto. L’Inter vincerà il campionato, ne sono convinto. Non si è riaperto niente. Però domenica una squadra voleva vincere, il Milan. E ha meritato”.