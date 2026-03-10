Mercato, asse caldo tra Milan e Parma. I nomi in ballo: da Comotto e Camarda a Pellegrino e Troilo

Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, si potrebbe creare un asse di mercato molto caldo tra Milan e Parma. I nomi in ballo sono diversi: agli emiliani piacciono molto due talenti rossoneri, vale a dire Christian Comotto e Francesco Camarda, mentre non è un mistero che in passato i rossoneri abbiano seguito con grande interesse il centravanti Mateo Pellegrino. C'è poi un altro profilo dei ducali che intriga molto i dirigenti di via Aldo Rossi: si tratta di Mariano Troilo, difensore argentino centrale classe 2003 che, con il suo gol a San Siro di qualche settimana fa, ha interrotto la striscia d'imbattibilità del Diavolo.

COMOTTO E CAMARDA - Per quanto riguarda Comotto, che in questa stagione sta giocando in prestito allo Spezia in Serie A, il Parma è fortemente interessato a lui, tanto da aver già incontrato il suo agente Giuseppe Riso per parlare del giovane centrocampista classe 2008. I gialloblu vogliono anticipare tutti (il dt del Bologna Sartori lo ha visionato dal vivo sabato scorso al Picco in occasione del successo dei liguri sul Monza), consapevoli comunque del fatto che il giocatore si muoverà solo in prestito, al massimo con diritto di riscatto e controriscatto, perchè il Milan non vuole assolutamente perdere il controllo del suo cartellino. Tra gli assistiti di Riso c'è anche Camarda, a caccia di rilancio dopo la tribolata esperienza di questa stagione al Lecce.

PELLEGRINO E TROILO - In passato il Diavolo è stato spesso accostato a Mateo Pellegrno, attaccante classe 2001. In estate il club di via Aldo Rossi andrà certamente alla ricerca di rinforzi per l'attacco e chissà che il suo nome non possa tornare di moda, magari come alternativa ad un titolarissimo. Il nome di Mariano Troilo stuzzica invece molto negli uffici di via Aldo Rossi: la sua prestazione a San Siro ha impressionato positivamente e per questo il giocatore continuerà ad essere monitorato dal club rossonero.