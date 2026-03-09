Estupinan eroe a sorpresa. Un gol arrivato grazie a...mister Allegri

Se Davide Bartesaghi fosse stato al meglio avrebbe giocato lui dal primo minuto ieri sera nel derby contro l'Inter perchè ormai da mesi è lui il titolare della fascia sinistra del Milan. Ma durante l'ultima settimana il giovane esterno italiano ha dovuto smaltire un risentimento muscolare e così Max Allegri ha preferito mettere dall'inizio Pervis Estupinan che alla fine è stato l'eroe a soppesa della serata.

EROE A SORPRESA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a decidere il derby è stato forse il giocatore meno atteso. "E' il gol più importante della mia vita" ha dichiarato poi nel post-partita l'esterno sudamericano arrivato a Milanello la scorsa estate dal Brighton. Doveva essere lui il titolare a sinistra, ma le sue deludenti prestazioni nella prima parte della stagione e la crescita esponenziale di Bartesaghi hanno cambiato le cose e invertito le gerarchie. Ieri però Estupinan ha risposto presente alla chance che gli ha dato Allegri che nel post-partita lo ha definito "un giocatore serio e professionista, come lo chiami è sempre disponibile".

PROVATO IN ALLENAMENTO - Dopo il triplice fischio finale di Doveri, a prendere la parola è stato anche lo stesso Pervis che ha rivelato che il gol non è stato un'azione causale, ma un movimento che Allegri gli ha fatto provare spesso durante la settimana a Milanello: "Ci abbiamo lavorato duro la settimana, il mister mi ha detto di attaccare e ho trovato il momento giusto". Un momento che ha cambiato la storia di una partita importante come il derby e chissà che non possa cambiare anche il finale di stagione del Milan e dello stesso Estupinan.