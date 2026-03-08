Allegri a DAZN: "La stagione non finisce stasera, ma fare risultato sarebbe meraviglioso"

Mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter. Queste tutte le sue parole:

Cambia qualcosa con l’assenza di Thuram?

“Non cambia assolutamente niente. Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori. Partita bella da giocare, difficile, loro sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se saremo in grado di fare una bella partita e di fare risultato”.

Che inizio vorresti?

“Cercheremo di partire bene. Speriamo che succeda come è successo nel 2011 (ride, ndr). Bisogna essere realisti, vedere quello che è l’obiettivo finale. La stagione non finisce stasera. Stasera è una bella serata, fare un bel risultato sarebbe meraviglioso.

Come sta Pulisic?

“Credo che stia migliorando la condizione, nella parte finale del campionato sarà fondamentale per noi. Non è che se un giocatore sta 2-3 mesi senza far gol allora non è più capace. Ha iniziato la stagione con un infortunio, ha avuto una serie di contrattempi che non l’hanno messo nella condizione ottimale per farlo rendere. Ma all’inizio ha fatto gol importanti”.