Altro che Real! Milan, Allegri e una base solida. Max al comando per aprire un ciclo

Il Milan ottiene l'unico risultato possibile nel derby contro l'Inter e mantiene vive le speranze scudetto. I rossoneri hanno svolto il compito necessario a tenere in piedi un campionato che, con una vittoria dei nerazzurri, sarebbe stato virtualmente chiuso. Il Diavolo vince contro i ragazzi di Christian Chivu anche al ritorno, dopo i tre punti ottenuti all'andata, e confermano come il trend con i cugini sia sempre più positivo.

La prestazione offerta ieri sera ha dimostrato diverse cose sotto altrettanti aspetti, uno più chiaro degli altri: Massimiliano Allegri è il vero condottiero di questa squadra, e questa squadra riflette quella che è stata da sempre la sua filosofia con qualche punta di innovazione. Voci sul Real Madrid e tutti i rumors che potrebbero nascere in estate a parte, la gara di ieri ma - più in generale tutto il campionato - hanno dimostrato come il tecnico livornese sia il punto fermo di una squadra che, dopo il mare mosso e turbolento dello scorso anno, ha imparato a gestire perturbazioni e ora sa navigare con logica e criterio.

Poi ci sono i sé e i ma, i troppi punti persi contro le piccole. E qui si può recriminare su un mercato gestito a livello altalenante (benedetto centravanti mancante). Ma, rispetto ad altre squadre, i tasselli che servono al Milan per poter limare quelle criticità evidenti balzate fuori quest'anno, sono pochi. E bisognerà farlo con Massimiliano Allegri sempre al timone di questo Milan.

Anche ieri ha dimostrato di tenerci come non mai, alla causa rossonera. Le voci da Madrid non l'hanno distratto, anzi: ha dimostrato di avere in testa soltanto il rosso e il nero, a prescindere da tutto. A prescindere da come finirà questo campionato, il prossimo deve cominciare sotto la sua luce, con la squadra di cui ha bisogno per potersela giocare sin dall'inizio per ogni obiettivo.