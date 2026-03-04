Leao è il bene del Milan, numeri alla mano: efficienza, incisività e recuperi difensivi
Un ruolo cruciale domenica sera alle 20.45, quando si scenderà in campo a San Siro per giocare Milan-Inter, dovrà averlo Rafael Leao. L'attaccante rossonero sarà una delle pedine cruciali per Massimiliano Allegri nel fronteggiare i rivali cittadini, con la speranza di ottenere punti Champions League. Il portoghese è uno dei giocatori più incisivi del Diavolo, nonostante le critiche (ormai abitudine fissa) piovano sempre da ogni dove.
Abbiamo cercato di minimizzarle, portando qualche dato significativo della stagione e della carriera rossonera di Rafa che possa testimoniare come Leao sia il bene del Milan. In primis, secondo un calcolo della nostra redazione, Leao è il decimo attaccante più efficiente della storia rossonera: dato ottenuto mettendo a rapporto i minuti giocati con la somma di gol e assist. Questa è la top ten che mostra ogni quanto un giocatore ha messo a referto un gol o un assist:
TOP TEN ATTACCANTI PIÙ EFFICIENTI DELLA STORIA DEL MILAN (minimo 150 presenze - dati Transfermarkt)
1. Zlatan Ibrahimović - 93,1
2. Marco van Basten - 102,1
3. Gunnar Nordahl - 108,3
4. Andriy Shevchenko - 113,1
5. Alexandre Pato - 120,8
6. Filippo Inzaghi - 122,1
7. Pierino Prati - 126,7
8. Aldo Boffi - 130,1
9. Kaká - 133,2
10. Rafael Leão - 133,4
Di seguito si riporta nel dettaglio anche i punti portati in dote da Leao al Milan dopo 27 giornati: ovvero quei punti che sono arrivati dopo gol decisivi di Leao, per una vittoria o per un pareggio. Quest'anno Rafa ha fatto conquistare 11 punti dopo 27 partite: aveva fatto meglio solo l'anno dello Scudetto. Il dato, stagione per stagione:
2025/2026: 11 punti
2024/2025: 8 punti
2023/2024: 6 punti
2022/2023: 9 punti
2021/2022: 12 punti
2020/2021: 6 punti
2019/2020: 3 punti
