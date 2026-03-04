Mercato Milan, Moretto su Andrè: "I rossoneri hanno fatto di tutto per chiudere l'affare, ma dal Brasile passi indietro del Corinthias che chiede più di 20 milioni"

Matteo Moretto e Fabrizio Romano, esperti di mercato hanno così parlato dei nuovi aggiornamenti sul caso Andrè-Milan e il braccio di ferro con il presidente del Corinthias Omar Stabile. Di seguito un estratto di ciò che è stato annunciato sul loro canale Youtube:

Moretto sul caso Andrè

"Due giorni fa vi avevamo parlato di un Milan ottimista per chiudere l'affare. I rossoneri sono forti di alcuni documenti firmati e del sì da parte del ragazzo, possiamo dire che il Milan ha la coscienza pulita, ha fatto il massimo per completare l'operazione, ritenendo che il Corinthias avrbebe ceduto a determinate cifre. Ciò che posso dirvi è che il braccio di ferro continua. Il clun brasiliano vuole più di 20 milioni. Non mi risulta che il Milan passerà poi per la FIFA, come si era detto, ma c'è grande pressione sul presidente del Corinthias e anche sul giocatore. Entrambi stanno facendo un passo indietro..".