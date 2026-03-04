Milan vigile sul mercato: Kean nel mirino dei rossoneri

Secondo quanto riferito da TMW, il Milan negli ultimi mesi starebbe monitorando l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Allenato alla Juventus da Allegri, il centravanti dei viola sembra essere molto gradito alla società e all'allenatore tant'è che il Milan lo tiene sotto osservazione da tempo. Non ci sono trattative intavolate o contatti tra le parti, anche perchè Moise è concentrato sulla Fiorentina e su un obiettivo, la salvezza, fondamentale da raggiugere. Da sottolineare poi la presenza del Mondiale di quest'estate che sicuramente potrà essere una vetrina per il numero 20 dei viola in caso di qualificazione dell'Italia.

LA CLAUSOLA - Un tema fondamentale è quello della clausola rescissoria presente nel suo contratto fissata a 62 milioni di euro. L'opzione sarà attiva tra l'1 luglio e il 15 luglio, praticamente quasi fino a fine mondiale.