Dal Brasile, incontro André-Corinthians: ecco cosa è stato deciso. Il Milan deve alzare la sua offerta

vedi letture

Arrivano aggiornamenti dal Brasile in merito alla trattativa tra Milan e Corinthians per André, centrocampista classe 2006. C'era grande attesa per conoscere l'esito dell'incontro andato in scena nelle scorse ore tra il giocatore, i suoi agenti e la dirigenza del club brasiliano, durante il quale, secondo quanto riferisce identidadecorinthiana.com, è stato deciso che l'offerta del Diavolo non verrà accettata.

I dirigenti del Corinthians hanno ribadito al calciatore che per loro è troppo bassa la proposta milanista da 17 milioni di euro (15 milioni più due di bonus) e inoltre hanno fatto sapere che non intendono fare una controposta al Milan. La trattativa potrebbe quindi ripartire solo se il club di via Aldo Rossi aumenterà la sua offerta economica. I brasiliano si aspettano comunque un rilancio da parte del Diavolo.