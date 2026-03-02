Andrè-Milan, Romano: "Sta succedendo di tutto ma riguarda il Corinthians. Milan ottimista"

In merito alla telenovela Andrè-Corinthians-Milan, si è espresso oggi anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che nel suo ultimo video sul canale YouTube ha condiviso gli ultimi aggiornamenti in merito a questa trattativa esplosa come un fulmine a ciel sereno. Le parole di Romano: "Sta succedendo di tutto ma il Milan il suo l'ha fatto. È un discorso che riguarda il Corinthians e la pancia del club brasiliano. Chi comanda e chi prende le decisioni adesso dovrà fare chiarezza. Al tavolo ci sono i legali del giocatore, gli agenti del giocatore, il presidente e la dirigenza del club, con l'opinione dell'allenatore pesante come Dorival Junior che ha già fatto capire al club che la valorizzazione del giocatore dovrebbe essere fatta a cifre diverse. Il Milan vuole spendere attorno ai 14/15 milioni di euro + 2 di bonus. Il Corinthians come valutazione complessiva (70% club, 30% giocatore) vorrebbe raggiungere qualcosa di più vicino ai 24 milioni".

Romano continua: "Il problema: il club aveva già dato un ok di massima all'offerta del Milan, avevano firmato dei documenti vincolanti altri dirigenti del club. È un problema del Corinthians. Il Milan si augura di dover evitare di andare alla FIFA e di dover ricorrere a livello legale: il club rossonero sostiene di avere i documenti già fatti. Il Corinthians richiama chi ha firmato questi documenti, non il presidente ma altri dirigenti. Il Milan questa sera fa trapelare ottimismo: il club vuole il giocatore e lo considera un talento con grande potenziale. Il Milan vuole chiudere alle sue condizioni".