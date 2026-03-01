Mercato Milan, Moretto sul caso Andrè: "Affare chiuso al 95%, i rossoneri valutano azioni legali con la FIFA per completare l'operazione"

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di trattative ha commentato così le ultime vicende di mercato che vedrebbero i rossoneri in pole per chiudere per Andrè, giovane centrocampista del Corinthias. Gli ultimi aggiornamenti:

"Per Andrè-Milan ci sono ancora delle situazioni da risolvere, sembra quasi un caso mediatico. Per alcuni Andrè ricorda Ederson, un centrocampista box to box dalle grandi qualità fisiche e atletiche. I rossoneri di fatto lo hanno bloccato per 12-13 milioni di euro più bonus, si arriverebbe fino ai 17 milioni totali. Il ragazzo ha già un accordo col Milan fino al 2031, un contratto lungo quindi, ma l'operazione non è ancora chiusa al 100%. Manca infatti l'ultima firma da parte del presidente del Corinthias, Omar Stabile. Questo tipo di ostacolo frena l'operazione, per questo motivo non si è ancora chiuso. Il Milan è forte dei documenti firmati tra club, e sa di essere nel giusto, infatti starebbe valutando un'operazione legale direttamente con la FIFA. Ad oggi, Andrè-Milan è un'operazione chiusa al 95%".