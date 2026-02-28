Moretto: "Il Milan in chiusura per il giovane talento brasiliano Andrè"

di Niccolò Crespi

Come annunciato poco fa da Fabrizio Romano ed ESPN, confermato successivamente anche dal collega Matteo Moretto, il Milan starebbe per chiudere il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista brasiliano del Corinthians Andrè, classe 2006.

MORETTO SUL MERCATO DEL MILAN

"Il club rossonero mettere le mani sul giovane talento brasiliano Andrè, centrocampista del Corinthians, come anticipato anche da ESPN. Trattativa in chiusura per circa 12 milioni di euro più bonus".