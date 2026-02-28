Moretto: "Il Milan in chiusura per il giovane talento brasiliano Andrè"
MilanNews.it
Come annunciato poco fa da Fabrizio Romano ed ESPN, confermato successivamente anche dal collega Matteo Moretto, il Milan starebbe per chiudere il primo colpo di mercato per la prossima stagione. Si tratta del centrocampista brasiliano del Corinthians Andrè, classe 2006.
MORETTO SUL MERCATO DEL MILAN
"Il club rossonero mettere le mani sul giovane talento brasiliano Andrè, centrocampista del Corinthians, come anticipato anche da ESPN. Trattativa in chiusura per circa 12 milioni di euro più bonus".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Dall'Inghilterra: Maguire in scadenza, diverse italiane sul difensore. Il Milan ha avviato i contatti
Le più lette
2 Valenti sul portiere, oggi è fallo. Marelli: "Chiaro che arbitri hanno avuto istruzioni in questo senso"
3 LIVE MN - Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, ora si decide la stagione. Totale sintonia con la società"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, ora si decide la stagione. Totale sintonia con la società"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Carlo PellegattiLe uova sul pullman. Allegri e le visioni limitate. 54 punti, grande risultato. Lissone, capitale degli arbitri
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com