Dall'Inghilterra: Maguire in scadenza, diverse italiane sul difensore. Il Milan ha avviato i contatti

Tra i profili seguiti dalle squadre italiane c’è Harry Maguire, difensore esperto in scadenza con il Manchester United a giugno 2026.

Secondo quanto riportato da TeamTalk, diversi club italiani avrebbero mostrato interesse per il centrale inglese. Napoli, Inter, Fiorentina e Milan avrebbero infatti sondato il terreno, con i rossoneri che avrebbero già avviato contatti preliminari. Una situazione che rende la corsa complessa, anche alla luce della forte concorrenza internazionale.

Al momento, però, la pista più concreta sembrerebbe portare al West Ham United, indicato come il club in pole position per assicurarsi Maguire a parametro zero. Non è da escludere neppure l’ipotesi di una permanenza a Manchester: dall’entourage del giocatore filtrano segnali positivi su un possibile rinnovo con lo United, seppur a cifre inferiori rispetto all’attuale contratto. La priorità del difensore, infatti, sarebbe quella di restare a Manchester.