Dall'Inghilterra, Casemiro saluterà lo United a zero: il Milan un'opzione
Dopo l'arrivo la scorsa estate di Luka Modric in rossonero, la prossima potrebbe regalare un altra pedina pregiata del grande Real Madrid che nell'ultimo decennio ha vinto tutto: il brasiliano Casemiro. Più giovane del croato, 34 anni, e sicuramente con meno classe inifinta, l'attuale mediano del Manchester United è stato un calciatore cruciale per la formazione madrilena sia di Zidane che di Carletto Ancelotti. Oggi è alla quarta stagione in Premier League con la maglia dei Red Devils ma potrebbe essere l'ultima dal momento che a giugno gli scade il contratto.
Secondo quanto viene riportato dalla testata britannica The Sun, a fine stagione non ci sarà il rinnovo del contratto tra club e giocatore. Ciononostante Casemiro, che ha diversi club della MLS statunitense interessati, non avrebbe intenzione di lasciare l'Europa e vorrebbe regalarsi un'altra avventura ad alti livelli nel calcio che conta. In questo senso, l'indiscrezione riporta che una delle mete favorite potrebbe essere l'Italia e uno dei club opzionati in cui continuara la carriera proprio il Milan, come a seguire le orme dell'ex compagno e amico Modric. A oggi non viene riportato di contatti o trattative, ma fonti vicine al giocatore avrebbero confermato questa predilezione per il campionato italiano.
