Muriel: "Ogni volta che giocavo contro il Milan, Maldini mi diceva: 'Non sei voluto venire da me!'"

Luis Muriel, nel podcast WSA Confidential dell'agenzia World Soccer Agency, ha parlato insieme al suo agente Alessandro Lucci di quando fu vicino al Milan prima di trasferirsi, invece, alla Fiorentina.

Le parole di Muriel: "Mi ricordo, parlando sempre della trattativa con il Milan, ogni volta che giocavo contro di loro c'era Paolo Maldini che mi incontrava fuori dallo spogliatoio e mi diceva: 'Non sei voluto venire da me! Non sei voluto venire da me!". Vedevo Maldini che mi diceva queste cose e abbassavo la testa, mi vergognavo tantissimo.

Le parole di Alessandro Lucci: "Ci confrontammo, c'era la Fiorentina che lo voleva con Corvino che era deciso a riportarlo in Italia, parlando con il Siviglia ero riuscito a trovare una quadra economica. Si accese concretamente anche la possibilità di andare al Milan, addirittura i dirigenti del Siviglia comunicarono che avevano ceduto Luis al Milan. All'epoca c'erano anche ottimi rapporti perché c'erano Leonardo e Paolo Maldini: però noi non eravamo per niente convinti di questa scelta, perché da una parte c'era blasone e fascino del Milan ma dall'altra c'era una Fiorentina che lo rimetteva veramente al centro. Capimmo che la luce giusta era quella di Firenze: al Milan sarebbe dovuto andare in un ambiente con grande pressione, c'erano altri attaccanti e in quei sei mesi non ci serviva quello".