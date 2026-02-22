Si parla anche di mercato: il Milan sta trattando il rinnovo di un top! Addirittura prima dell'estate

Andrea Sereni, giornalista, si è così espresso su Repubblica sull'attacco del Milan contro il Parma: "Di nuovo insieme dall'inizio, la quarta volta in campionato. Leao e Pulisic stanno meglio, stasera con il Parma dovrebbero sistemarsi uno accanto all'altro. Non succede da oltre un mese, con il Lecce. La coppia d'attacco designata, praticamente mai vista all'opera per infortuni che si trascinano da tempo (adduttore per Rafa, borsite per Chris). Saranno in versione ridotta, però Leao na dimostrato che anche cosi riesce a fare la differenza. «Dà meno le alla squadra. Ha giocato poco ma ha segnato otto gol», ha detto ieri Allegri. Max e contento della voglia di Rafa di esserci pure se a mezzo servizio, con il Mondiale tra pochi mesi. Il Milan sta trattando il rinnovo del contratto del portoghese, in scadenza nel 2028: c'è la volontà di arrivare alla fumata bianca. Certo prima dell'estate. Certo, prima dell'estate, qualora ci fossero offerte importanti (come quella del Bayern di un anno fa)".

MILAN-PARMA, LE ULTIME



La probabile formazione del Milan

Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.