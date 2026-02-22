Ieri, un po', Allegri ci aveva sperato, ma ha descritto la realtà. Oggi Milan-Parma: formazione con tanti cambi
MilanNews.it
Allegri, probabilmente, ci ha sperato. Ieri, d'altronde, in conferenza stampa lo aveva detto pubblicamente: “Il campionato è ancora lungo. Noi dobbiamo fare il nostro dovere. Ripeto: l’Inter sta viaggiando molto forte; con una media di 2 punti a partita, e secondo me ne faranno fare di più, arriveranno a più di 90. Noi per poterne fare più di 90 dobbiamo fare 12 vittorie in 13 partite. È matematica. Poi, se l’Inter cade di sotto, noi dobbiamo essere bravi a sfruttare i loro errori. Però l’Inter è la stra-favorita del campionato”. Sta di fatto che l'Inter, a Lecce, non è caduta e non ha fatto regali.
Importante
E al Milan non resta che vincere per tenere ancora aperte le minime speranze di Scudetto, almeno fino al derby del 7 marzo, e per allontanare, probabilmente definitivamente con un +12, il quinto posto della Juventus. Davanti, per, c'è il solido Parma di Carlos Cuesta: "È molto importante. Più avanti andiamo, più le partite diventano importanti. Ci sono 39 punti a disposizione, speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo col Como - ha specificato Allegri - non ha più senso, pensiamo al Parma, che è una squadra ben organizzata; ha vinto diverse partite in trasferta, sono organizzati in difesa, hanno buona qualità tecnica. Bisognerà avere rispetto del Parma”.
La probabile formazione del Milan
Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.
Pubblicità
Primo Piano
Allegri dice che con Leao e Pulisic il Milan può alzare il livello. Prima prova: oggi. I due assieme col Parma
Le più lette
3 Attenzione Milan: è il momento di un (quasi) record. Col Parma, Allegri va per il secondo posto nella storia
4 Colombo: "Se non ci sono dei dirigenti che lo fanno, ci sono molti allenatori che non perdono occasione di rimarcare i torti subiti. Allegri non sbaglia una dichiarazione"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Allegri dice che con Leao e Pulisic il Milan può alzare il livello. Prima prova: oggi. I due assieme col Parma
Ieri, un po', Allegri ci aveva sperato, ma ha descritto la realtà. Oggi Milan-Parma: formazione con tanti cambi
Luca SerafiniCosa farò da grande? Allegri oltre i limiti con Leao e Pulisic fuori condizione. Solo Sartori al posto di Tare. Ogni uscita di Scaroni è un colpo alla storia
Franco OrdinePerdonate Maignan, scoprite Jashari. Mariani fischia ancora contro. Scaroni: da 8 anni non fa il presidente
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com