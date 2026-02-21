Probabile formazione Milan: Bartesaghi come braccetto, Leao-Pulisic in coppia
Dopo il pareggio contro il Como il Milan di Massimiliano Allegri tornerà subito in campo nel pomeriggio di domani contro il Parma, in occasione della 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive. Nel corso della conferenza stampa di oggi il tecnico rossonero ha annunciato la disponibilità di tutti i suoi effettivi per la partita di domani: con Leao e Pulisic che stanno meglio e con Pavlovic che sarà convocato.
Eppure qualche importante novità di formazione rispetto alla sfida di mercoledì ci sarà. Come riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano questa mattina Allegri ha provato il seguente undici: Maignan tra i pali con una difesa composta da Tomori, Gabbia Bartesaghi. L'italiano è in vantaggio su De Winter e libera il posto a sinistra per Estupinan che può tornare a giocare dall'inizio. Sul versante opposto ci sarà Saelemaekers mentre in mezzo al campo Modric accompagnato dal ritorno di Rabiot e da Loftus-Cheek. In avanti si va verso la coppia Leao-Pulisic.
MILAN-PARMA, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori, 46 Gabbia, 33 Bartesaghi
56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao
A disp.: 1 Terracciano, 96 Torriani, 31 Pavlovic, 27 Odogu, 5 De Winter, 24 Athekame, 19 Fofana, 4 Ricci, 30 Jashari 18 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot
Squalificati: //
Indisponibili: Gimenez
Ballottaggi: Bartesaghi/De Winter
