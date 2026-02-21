Milan, torna Rabiot: il francese e l'importanza di averlo sempre in campo

vedi letture

Il pareggio contro il Como fa ancora male, ma non c'è tempo per guardare indietro perché domani c'è già un altro ostacolo da superare. A San Siro arriverà il Parma e il Diavolo dovrà tornare a comportarsi da tale per continuare, comunque, a mettere pressione sulle spalle dell'Inter. Ci sono ancora diverse gare a disposizione, tra cui un derby, e nulla è perduto.

Contro la formazione di Carlos Cuesta, Massimiliano Allegri potrà contare nuovamente su Adrien Rabiot. Quando il francese non c'è si sente, senza togliere nulla a nessuno. L'ex OM è troppo importante nello scacchiere tecnico-tattico dell'allenatore rossonero, è il metronomo che conta passi e giocate in mezzo al campo e, in un momento come questo, al Milan serve eccome.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, inoltre, ricorda come con la presenza del francese in campo il Milan ha vinto 12 partite e ne ha pareggiate cinque, ha segnato 29 gol e subito solo dieci reti. La media punti con Rabiot in campo è da capogiro. Addirittura 2,4 punti a partita nelle sue 17 apparizioni in rossonero, in cui ha messo a segno 4 gol e 4 assist.

Da ricordare la splendida doppietta proprio contro il Como nel match d’andata, la rete dalla lunga distanza a Torino, e infine il gol che ha chiuso i conti contro il Bologna. Tutte le reti di Rabiot sono state realizzate fuori casa. Quando non c'è, invece, il Diavolo perde colpi. Senza il francese, infatti, invece la media punti cala. Il Milan ha vinto solo due volte e pareggiato quattro partite. Ha siglato dieci reti ma ne ha subite tante, ovvero sette. La media punti senza Adrien scende a 1,66 a partita. Dati eloquenti su quanto incida nell’economia del gioco della squadra rossonera, ed ecco che già a partire dalla sfida di domani l'ex OM tornerà a riprendersi il suo posto in mezzo al campo, per trascinare ancora il Milan. Nulla è finito, c'è ancora margine di manovra. Ancor di più con un Adrien Rabiot in mezzo al campo.