M. Colombo: "Ritorno di Galliani al Milan? Occasione della scorsa estate, c'è stato un momento in cui era molto vicino"

In occasione dei 40 anni dell’anniversario dell’acquisto del Milan da parte di Silvio Berlusconi il Corriere della Sera ha realizzato una lunga intervista (CLICCA QUI) con Adriano Galliani per ricordare quegli anni incredibili, a firma della giornalista Monica Colombo.

Monica Colombo che è stata poi interpellata da Milan Vibes a proposito di un possibile ritorno in rossonero di Galliani di cui si è parlato a lungo. Le sue parole:

Sull'intervista ad Adriano Galliani e se c'è una porticina aperta per un suo ritorno:

"La porticina aperta in questo momento non l'ho percepita, penso che sia stata una occasione della scorsa estate, c'è stato un momento in cui era molto vicino, era nei piani di Gerry Cardinale, poteva tornare come Head of Football con una delega ai rapporti col palazzo, non ho percepito la medesima vicinanza in queste ore. L'intervista è stata realizzata per i 40 anni dalla data del 20 febbraio 1986, quando Berlusconi rilevò il Milan, lui ne parla sempre con lo stesso entusiasmo come se fosse accaduto la settimana scorsa. Se devo scegliere una fotografia mi ha colpito l'aneddoto relativo al quale ogni 12 del mese lui, Marcello Dell'Utri e Fedele Confalonieri vanno in una cappella ad Arcore per una messa di commemorazione del presidente. Nei loro cuori e nei cuori di tutti vive ancora. I tempi di Berlusconi e Moratti non torneranno più, ora parliamo di un’altra filosofia, che sia giusta o sbagliata, nessuno può più perdere quella montagna di quattrini come all'epoca".